Movida e Fase Due, sul lungomare "follia collettiva": risse, schiamazzi e traffico fino alle 4

Non ha sortito effetto l'appello del Governatore Vincenzo De Luca, che con l'ordinanza che di fatto ferma la movida alle 23 sperava di impedire anche la "massificazione alienante per la socializzazione e il divertimento", così come annunciato due giorni fa. Il primo sabato sera con locali e bar riaperti, infatti, sta alimentando già molte polemiche.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, infatti, durante la notta appena trascorsa sul lungomare in molti hanno assistito a scene pre-Covid: traffico bloccato fino alle 4 del mattino, assembramenti, schiamazzi e risse fra giovani. Con i residenti, esasperati, che avrebbero anche filmato per documentare il tutto.

Chi è passato in zona ha parlato di "follia collettiva". Molte le persone senza mascherina che, secondo l'agenzia, sarebbero arrivate sul lungomare, a piedi o in auto. I locali hanno rispettato l'ordinanza ma, evidentemente, lo stop non ha dissuaso molti "protagonisti" della movida urbana partenopea.

Cosa aveva detto De Luca: "Cafoni zero"

"Teniamo bloccata la movida alle 23 di sera. Abbiamo visto cosa è successo ed era ampiamente prevedibile. Nessuno può immaginare che tornare alla normalità voglia dire tornare a quanto c'era prima. È cresciuta una massificazione alienante anche per la socializzazione e il divertimento. Cogliamo l'occasione per avere di sera meno droga, cancellare l'abitudine di rincretinirsi con superalcolici che mandavano ragazzini in coma etilico. Non generalizziamo ovviamente, ma questi fenomeni hanno assunto una dimensione impressionante. Colpa di gestori irresponsabili a volte, che non hanno spesso esitato a rovinare la vita dei giovani. Riprenderemo queste attività, ma non per ora. Si devono umanizzare i comportamenti dei ragazzi. Vorremmo arrivare a epidemia zero ma anche a cafoni zero. Anzi lancerei una campagna internazionale, no boor, cafoni zero. Servirà un controllo serio e effettivo delle forze dell'ordine". Così Vincenzo De Luca aveva annunciato l'ordinanza che ferma i locali cosiddetti della movida alle ore 23.