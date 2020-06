Code e assembramenti in partenza per le isole, scatta l'allarme

Code, assembramenti, come nulla fosse successo negli ultimi mesi. È quanto si sta ripetendo al Molo Beverello a Napoli, per le partenze verso le isole.

Il sindaco di Capri, Marino Lembo, è stato tra i primi a lanciare l'allarme e chiede interventi al presidente dell'Autorità Portuale del capoluogo partenopeo, Pietro Spirito.

"La nostra isola è stata, per tutta la durata dell'emergenza, un modello, e ora occorre evitare che gli sforzi vengano vanificati – spiega Lembo, per il quale serve – attenta sorveglianza sul distanziamento sociale in tutti i porti di imbarco, in particolare al Molo Beverello ed a Calata di Massa, presso i quali, negli ultimi giorni, si sono verificati assembramenti intollerabili e in aperta violazione delle disposizioni vigenti".

Il sindaco del comune caprese sottolinea positivamente il flusso di turisti e vacanzieri sull'isola azzurra, ma aggiunge: "Chi arriva a Capri deve potere continuare a farlo nella massima serenità e sicurezza, e ciò può avvenire solo se agli accessi per le isole vengono attuate rigorosamente tutte le procedure di salvaguardia previste dalle disposizioni regionali tuttora in vigore".