Schianto sull'Asse mediano con tre feriti: uno è grave

Paura stamane sull'Asse mediano, dove si è verificato un grave incidente nei pressi dell'uscita Aversa-Melito in direzione Napoli. A riportare la notizia è il Meridiano: due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare.

Tre le persone rimaste ferite nell'impatto. Uno dei due conducenti pare abbia perso conoscenza e versi in gravi condizioni. Si tratta di un uomo della zona, che andava al lavoro in un centro commerciale della circumvallazione esterna.

Sul luogo dell'incidente si sono recati i carabinieri e due mezzi del 118. Gli altri due feriti sono di nazionalità straniera. Traffico totalmente paralizzato sull'arteria stradale.