Asse Mediano, restringimento su tutto l'asse per lavori fino al 9 agosto

Sulla Strada Statale 162 n.c. Asse Mediano, fino al 9 agosto prossimo, sarà attivo per lavori un restringimento di carreggiata sull'intero asse, in entrambe le direzioni e in tratti saltuari.

Il cantiere è attivo in fascia oraria 7.30/18.00, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

