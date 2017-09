Scende dalla macchina in panne, lo investe un autocarro: è gravissimo

Spaventoso incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi. Un uomo versa in condizioni molto gravi al San Giuliano di Giugliano. A darne notizia è ilMeridiano.

Il sinistro è avvenuto sull’Asse Mediano in direzione Napoli, nel territorio del Comune di Giugliano. Pare l'uomo rimasto ferito si fosse fermato a causa di un guasto all'auto. Sceso dalla vettura, è stato travolto da un autocarro che l'ha sbalzato sulla carreggiata.

Traffico bloccato, poi fatto defluire in via Ripuaria. La polizia stradale sta effettuando i rilievi del caso dopo che si è recata sul posto un'ambulanza che ha portato via il ferito.