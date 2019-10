Contromano sull'Asse mediano: conducente in auto con moglie e figli | VIDEO

Paura nel pomeriggio di oggi sull'Asse Mediano. Un'auto ha imboccato la strada contromano proseguendo nella corsia di sorpasso.

Dell'episodio sono stati girati e diffusi sui social numerosi video. In uno di essi, appare chiaro che il conducente non è solo a bordo, ma è accompagnato da moglie e figli.

A segnalare tra gli altri il pericolosissimo episodio il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli. "Secondo il racconto dei segnalanti a bordo della vettura, insieme al conducente, erano presenti la compagna e i figli - spiegano - Le immagini ci hanno lasciato assolutamente senza parole. Un comportamento irresponsabile e pericolosissimo. L’incosciente alla guida procede con le quattro frecce accese come se niente fosse, come se bastasse quello per segnalare la sua presenza contromano lungo una strada a scorrimento veloce come l’Asse mediano". "Condotte del genere - concludono - rischiano di causare incidenti mortali. Come è possibile che delle persone adulte si lascino andare a condotte tanto sconsiderate?”.