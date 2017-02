Schianto di ritorno dalla discoteca, muore una 21enne

Terribile incidente, all'alba di stamattina, sull'Asse Mediano. L'impatto, come riportato dal Mattino, è stato fatale per una ragazza di 21 anni, Virginia Musto. Erano le 4 quando tra le uscite di Frattamaggiore ed Afragola in direzione Afragola la vettura con all'interno due ragazze di Aversa (dirette a Casalnuovo) e due giovani da loro conosciuti in discoteca, è andata a sbattere contro un guardrail.

La vettura, un'utilitaria, si è fermata soltanto dopo molte carambole, terminando la sua corsa sul senso opposto di marcia. La vittima ha perso la vita sul colpo, mentre la sua amica – alla guida della vettura – è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco: per lei la prognosi è di 10 giorni. Illesi i due ragazzi.

La conducente è indagata per omicidio colposo. La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia sulla salma della 21enne. Virginia studiava psicologia al Suor Orsola Benincasa di Napoli.