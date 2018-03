Assalto al bus proveniente dall'Università: autista ferito alla testa

Ancora un gravissimo episodio di violenza ai danni di un bus e di un autista. A denunciare la nuova aggressione è il presidente Eav Umberto de Gregorio.

"Ennesimo atto di violenza nei riguardi di un operatore di esercizio di Eav, appartenente al deposito di Galileo Ferraris. Nei pressi di Pomigliano D’Arco, l'autista è stato aggredito da 4 balordi mentre percorreva viale Alfa, con l’autobus proveniente dall’Università di Monte S.Angelo. Sul posto sono giunte tempestivamente le forze dell’ordine. Non identificati gli aggressori, essendosi subito dileguati dopo aver commesso l’ignobile gesto. L'autista ha riportato lievi ferite alla testa dovute alla rottura di un vetro. Nulla di grave, ma resta il forte spavento", spiega il numero uno dell'Ente Autonomo Volturno.

"La guerra continua, ogni giorno. Ma le aziende di trasporto, e i suoi lavoratori, non devono, non possono combatterla da soli. Siamo sempre in attesa che il sig. Prefetto ci convochi", conclude De Gregorio.