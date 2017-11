L'Asl Napoli 2 Nord cerca il dipendente "esemplare": sarà premiato a Natale

L'Asl Napoli 2 Nord cerca "colleghi esemplari" da premiare in occasione della prossima festa aziendale di Natale. Si cerca il dipendente che, più degli altri, lavori quotidianamente con professionalità, e gentilezza, e che per questo sia considerato un punto di riferimento da colleghi e cittadini. Il direttore generale Antonio d'Amore spiega che "l'iniziativa è stata fortemente voluta: molti operatori lavorano benissimo e in silenzio, vorremmo premiarli". La notizia è riportata dall'Ansa.

Per avanzare una candidatura bisogna scrivere entro il primo dicembre all'indirizzo collegaesemplare@aslnapoli2nord.it ; indicando nome e e cognome del collega esemplare e una motivazione.