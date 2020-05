Scioglimento Asl Napoli 1, dal Viminale smentiscono: "Valutazioni in corso"

In merito a notizie apparse su organi di stampa, fonti del Viminale precisano che nessuna decisione è stata assunta, fino ad ora, dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in merito alla proposta di scioglimento della ASL Napoli 1. La fase istruttoria affidata agli uffici competenti è ancora in corso. Successivamente il Ministro dovrà formurare la proposta al Consiglio dei Ministri.

La notizia di un possibile scioglimento dell'Asl Napoli 1 è stata però già commentata da numerosi esponenti politici. L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, predecessore di Luciana Lamorgese ad esempio, ha detto: "Il governatore Vincenzo De Luca aveva parlato di “atto ridicolo e cialtronesco”, ma avevamo ragione noi: perfino l’attuale governo ha acceso la luce sull’Asl 1 di Napoli, la più grande d’Europa con oltre 6mila dipendenti e in odore di camorra: iniziò a essere controllata con severità quando la Lega era al governo, anche se il presidente della Regione non gradì. In queste ore emergono conferme preoccupanti: nonostante le proteste di De Luca, il Viminale è pronto a proporre lo scioglimento della Asl 1. Il presidente della Regione del Pd viene smentito perfino dal governo nazionale di cui fa parte il Pd, peraltro su un tema così importante e dopo altri scandali come l’ospedale di Caserta sciolto per infiltrazioni pochi anni fa. De Luca, chi è “ridicolo e cialtronesco”? Invece di prendersela con i giovani, con i baristi e con i pizzaioli, De Luca dovrebbe preoccuparsi degli ospedali, chiusi e aperti, della Campania”.

Il commento della consigliera Ciarambino

“A quasi un anno dalla relazione a firma di parlamentari e consiglieri regionali campani del Movimento 5 Stelle sulle gravissime criticità nella gestione della Asl Napoli 1, a seguito della quale fummo ricevuti dal presidente del Consiglio Conte, e a conclusione di accertamenti della Commissione di accesso sulle infiltrazioni camorristiche, che abbiamo fortemente chiesto e ottenuto con un’interpellanza presentata alla Camera dei Deputati, apprendiamo della decisione del ministro degli Interni (non ancora ufficializzata, ndr) di decretare lo scioglimento della più grande azienda sanitaria del Mezzogiorno. Una notizia che conferma quanto fossero fondate le nostre accuse, corroborate da atti, esposti, report e denunce e successivamente supportate anche da indagini della magistratura, stando alle quali la criminalità organizzata avrebbe approfittato di una gestione lacunosa per mettere radici nei nostri ospedali e arrivando a controllare assunzioni, turni dei sanitari, opere di edilizia e liste d’attesa. Secondo i magistrati della Dda di Napoli, l’ospedale San Giovanni Bosco sarebbe diventato la “sede sociale” dell’Alleanza di Secondigliano”. Lo dichiara la capogruppo regionale M5S e responsabile nazionale sanità Valeria Ciarambino.

“La decisione del ministro Lamorgese non può che essere corroborata da gravi riscontri alle nostre accuse documentati dalla Commissione d’accesso, il cui insediamento fu tacciato dal governatore della Campania e allora commissario ad acta come “una buffonata politico-propagandistica, un atto ridicolo e cialtronesco”. Al governatore che arrivò a invocare le dimissioni del prefetto Pagano, dopo averla pubblicamente offesa, chiediamo ora che sia lui a scusarsi per come ha consentito che fosse gestita la principale azienda sanitaria della nostra regione. Questo scioglimento rappresenta l’ultimo e indecoroso atto della gestione De Luca, su cui non può che calare definitivamente il sipario. Una sua eventuale ricandidatura sarebbe un’offesa a questa gente e a questa terra”.

Gasparri

"Mentre De Luca pensa solo a imitare i suoi imitatori facendo satira in tv, la camorra si infiltra nella Asl di Napoli gestita dai suoi seguaci. A casa". Lo scrive in un tweet il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.