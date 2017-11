Poggioreale, multa da 5mila euro a un asilo senza autorizzazioni

La Polizia Municipale di Napoli ha temporaneamente chiuso e multato per cinquemila euro un asilo nido aziendale che ospitava figli di dipendenti di una nota società di telecomunicazioni in zona Poggioreale. La struttura risulta sprovvista dell'autorizzazione amministrativa ed è quindi stata multata con diffida a non proseguire nell'attività. Nella struttura erano presenti tredici bambini tutti figli di dipendenti che sono stati affidati ai genitori. Alla ditta sono stati concessi 30 giorni per ottenere le autorizzazioni necessarie pena la chiusura definitiva.