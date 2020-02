Chiude l'asilo nido Jemma, i genitori: "Topi a scuola, nessuno ci ha avvisati"

Brutta sorpresa questa mattina per decine di famiglie napoletane. L'asilo nido comunale Rocco Jemma (Materdei) ha chiuso, a quanto pare senza preavviso. Il motivo della chiusura sarebbe la presenza di ratti a scuola, problema che - almeno stando alle notizie in nostro possesso - non sarebbe stato comunicato alle famiglie degli iscritti se non a chiusura già avvenuta.

La derattizzazione necessaria in questi casi dovrebbe avvenire a stretto giro, anche se alcuni genitori lamentano ipotetiche date di riapertura eccessivamente "comode". "Ci hanno detto che probabilmente riaprirà mercoledì 25 febbraio", ci riferisce un genitore. "Per fare la derattizzazione impiegheranno una settimana?".