"Niente fondi Pac", l'asilo nido rischia di chiudere

"L'asilo nido Minù situato nel quartiere Salicelle di Afragola rischia di chiudere perché il Comune non eroga i fondi PAC (Piano d'Azione Coesione) del ministero degli Interni alle cooperative che gestiscono il nido. I fondi sono destinati a progetti per l'infanzia". A denunciare tale situazione è una rappresentante della Cooperativa Sociale Gialla.

"È un periodo difficile e di grande incertezza per le educatrici e le ausiliarie dell’asilo nido di Afragola. Nell'aprile 2016 il Comune di Afragola assegna, per la prima volta, la gestione del nido comunale alla cooperativa sociale Gialla di Roma e alla cooperativa Il Quadrifoglio di Napoli. Un servizio che sarebbe stato finanziato coi fondi PAC (Piano d’Azione Coesione) del Ministero degli Interni. Insomma una novità positiva, accolta con entusiasmo dagli abitanti del rione Salicelle che, finalmente, avrebbero potuto usufruire di un servizio fondamentale per la quotidianità lavorativa delle famiglie della zona. Tutto procede bene almeno fino a novembre 2016, quando il comune smette inspiegabilmente di pagare le cooperative che si prendono cura del nido. Da quel momento in poi, saranno Gialla e Il Quadrifoglio a farsi carico degli stipendi delle dipendenti e a pagare quel che serve per garantire alle famiglie il servizio promesso. In questi 11 mesi non ci sono stati erogati i fondi dall'amministrazione comunale e le cooperative ormai sono in gravi difficoltà. Il futuro non è roseo per le dieci lavoratrici (tutte donne) che in questi mesi hanno svolto regolarmente e con passione il lavoro di educatrici e ausiliarie: in molte sostengono le proprie famiglie, altre sono separate e con serie difficoltà economiche legate al mantenimento dei figli. La situazione è ormai esplosiva e purtroppo soltanto il Comune potrà risolverla: in caso contrario le cooperative saranno costrette a sospendere il servizio e chiudere l’asilo nido Minù", concludono.