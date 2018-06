Chiaiano, chiude l'asilo nido. "Spese non autorizzate dal Comune"

Venerdì 8 giugno educatrici, genitori e bambini hanno dovuto abbandonare l'asilo nido 'Fata Colorella' di Chiaiano. La struttura è stata chiusa per mancanza di manutenzione, per un pavimento che, come si evince dalle foto, è fatiscente, così come l'impianto di illuminazione. Il provvedimento è stato preso dall'Asl, a quindici giorni dalla fine dell'anno scolastico. "Abbiamo deciso di andare fino in fondo a questa questione", spiega il consigliere dell'ottava municipalità Amleto De Vito. "Con il capogruppo de 'La città' Di Clemente ho appurato che, almeno secondo una prima stima, la cifra necessaria per i lavori ammonta a tremila euro. Da oltre un mese gli uffici centrali del Comune non hanno autorizzato la spesa della Napoli Servizi".





Una delle educatrici spiega: "Una chiusura disposta senza pietà. Il personale è stato collocato in varie strutture, l'utenza lasciata in grande difficoltà. Una vergogna, non si tiene conto delle persone".