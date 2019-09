Asili nido, diritto negato a 145mila bambini: la denuncia

È stato negato il diritto a tantissimi bambini campani fino a 3 anni di accedere ad un asilo nido. È quanto sottolinea il sindacato Fp Cgil Campania, commentando l'apertura annuale delle scuole in regione.

Gli asili nido, sottolinea il sindacato, sono "non sufficienti a soddisfare le domande" oppure in essi "manca il personale". "Il dato – spiega il sindacato – diventa agghiacciante per la regione Campania dove questo elementare diritto è negato a oltre il 92 per cento della popolazione scolastica. I posti disponibili sono 10.281 pari al 7,6 per cento tra asili pubblici e privati contro una platea di 144.759 aspiranti potenziali. Ultimi tra gli ultimi, le bambine e i bambini campani sono destinati a subire questa disuguaglianza e ingiustizia della quale non sono ancora consapevoli".

“Una sconcezza e una ingiustizia senza precedenti – scrivono in una nota il segretario generale della Fp Cgil Campania, Alfredo Garzi e il segretario regionale Salvatore Tinto – e certificata ufficialmente da organismi parlamentari, in contrasto con il dettato costituzionale. Una offesa alla intelligenza oltre che una vergognosa speculazione fatta contro chi è più debole".

"Per questo con forza invitiamo il governatore della Campania e i vertici dei Comuni della provincia di Napoli – vanno avanti – a far sentire la loro voce per cancellare questa sciagurata nefandezza, che non è altro che un furto di diritti verso chi è in stato di bisogno".