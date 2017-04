Ashenafi è scomparso, l'appello della madre: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Da più di 24 ore si sono perse le tracce di Ashenafi Lamberti, studente 15enne di Torre del Greco, scomparso da casa ieri mattina alle 7.30. Il giovane non si è neppure recato a scuola e dalle 13.30 di ieri è partito l'allarme.

Gli appelli della madre (l'avvocato Barbara Gatti) su Facebook sono molteplici. "La notte più lunga della mia vita. Sono disperata! Aiutatemi più che potete. Mi rivolgo a chiunque mi può dare informazioni e in particolare agli amici di Ashe ...se sapete qualcosa anche se vi sembra insignificante non esitate a dirmelo. Non riesco a calmarmi senza il mio adorato bambino. Ashenafi se ti stai collegando a Facebook sappi che io, papà, Tekle e Meron aspettiamo solo che torni a casa per cingerti in un abbraccio pieno d'amore. Il mio cuore è per te e lo è sempre stato dal primo giorno che ti ho visto e tu lo sai bene. Ti ho amato dal primo momento e ti amerò sempre. Tu sei la ragione della mia vita". Chiunque avesse informazioni può contattare i genitori al 3334451256. Ashenafi è alto 1,73 centimetri, ha gli occhi e i capelli neri. Del caso si sta occupando anche la trasmissione Chi L'ha Visto.