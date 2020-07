Raptus in pieno centro, 40enne fermata dopo aver distrutto con un'ascia il portone di una casa

Momenti concitati sabato scorso a Terzigno, dove delle urla in pieno centro hanno attirato l'attenzione di molte persone. In via Diaz una donna, di 40 anni, stava accanendosi con un'ascia contro la porta di un appartamento.

I residenti della zona hanno prontamente avvertito i carabinieri, intervenuti. Hanno disarmato la 40enne e l'hanno bloccata. Si era peraltro ferita nell'insistere con l'ascia contro il portoncino – che aveva intanto del tutto distrutto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pare affetta da problemi psichiatrici, è stata ricoverata all’ospedale di Nola. Si è trattato di un raptus: gli abitanti dell'appartamento, per fortuna non in casa in quei momenti, hanno spiegato di non conoscerla. A riportare la notizia, Il Fatto Vesuviano.