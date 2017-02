In strada con un'ascia: 24enne viene denunciato

Nel corso di un controllo dei carabinieri di Torre Annunziata è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca un 24enne residente a Boscoreale. Fermato e controllato in strada, il giovane è stato trovato trovato in possesso di un'ascia. L'arma è stata sequestrata.

Denunciato all'autorità giudiziaria anche un 83enne del luogo che deteneva in casa un fucile senza alcuna autorizzazione. L'arma è stata sequestrata ed inviata agli esperti del Racis per i rilievi di rito.