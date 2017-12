Ospedale Ascalesi, stop alla radioterapia: c'è un topo morto in reparto

Un topo morto è stato ritrovato nella controsoffittatura del reparto di radioterapia dell'ospedale Ascalesi. Secondo quanto si apprende, a scoprire il topo morto e a segnalarne la presenza sarebbero stati i medici, insospettiti da una puzza persistente. Il servizio di radioterapia è stato quindi spostato in un altro ambulatorio. Sono in corso indagini interne per capire cosa sia accaduto.