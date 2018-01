Ventiseienne trasportata d'urgenza in ospedale: colpi di pistola all'addome

Una ragazza di circa 26 anni di origini nordafricane residente nel casertano è stata ferita all'addome da uno sparo, e trasportata da un'automobile fino al pronto soccorso di Caserta, dove è arrivata in condizioni critiche alle 13 di oggi. Al momento i medici stanno sottoponendo la ragazza a una delicata operazione chirurgica. Indagano i Carabinieri, non sono ancora noti dettagli. Seguiranno aggiornamenti.



Aggiornamento ore 19:00. La ragazza è residente in provincia di Caserta. Per maggiori informazioni vi rimandiamo a CasertaNews.



Aggiornamento ore 21:00. La ragazza ha 26 anni e non 17 come in un primo momento erroneamente riportato.