Arturo pronto a tornare a scuola: lunedì il primo rientro in classe per il 17enne

Arturo, il 17enne napoletano accoltellato alla gola nelle scorse settimane in via Foria, è pronto a tornare a scuola, almeno per qualche ora.

"Lunedì ci sarà il primo rientro in classe. Riprenderà un po' alla volta. Sono stata contattata anche dalla Curia. In settimana saremo ricevuti, per noi è il segno che il dialogo serve e continua", le parole della mamma di Arturo, Maria Luisa Iavarone, riportate dall'Ansa.

Intanto domenica 28 gennaio, alla società sportiva Partenope, che Arturo ha frequentato per tanto tempo praticando judo, si terrà una manifestazione a sostegno del ragazzo, a cui sarà conferita una cintura nera ad honorem.

A promuovere l'iniziativa, insieme con la società polisportiva, anche l'Università degli Studi di Napoli Parthenope.