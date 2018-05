Accoltellamento Arturo, i tre minorenni imputati chiedono il rito abbreviato

Hanno tutti scelto il rito abbreviato i tre aggressori di Arturo Puoti, il 17enne ferito da circa 15 coltellate lo scorso 18 dicembre , in via Foria. Im realtà gli aggressori individuati dalla Questura sono quattro, ma uno è minore di 14 anni e non è imputabile. Il primo a essere arrestato, il 24 dicembre 2017, fu ''o Nano' (in foto) individuato per la sua inconfondibile statura immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. I tre imputati accerchiarono Arturo, lo picchiarono e poi lo colpirono al torace e alla gola, più volte, fino a lasciarlo in una pozza di sangue. Il 4 luglio comincerà il loro processo.

Decisiva per le indagini l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona via Foria-via Piazzi-via Cesare Rosaroll. Le ricerche dei poliziotti sono state spesso frenate da un muro d'omertà, denunciato più volte anche dalla mamma di Arturo, Maria Luisa Iavarone.