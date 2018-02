Tentato omicidio del 17enne Arturo: c'è un quarto indagato, si stringe il cerchio su ''O Nano'

Si chiama Genny l'ultimo ragazzino coinvolto nella terribile aggressione di Arturo Puoti, il 17enne accoltellato quasi venti volte al petto il 18 dicembre in via Foria. Finora in carcere c'è solo il 15enne noto come ''O Nano', peraltro riconosciuto da Arturo nell'incidente probatorio della scorsa settimana. Proprio nella cerchia di amici di ''O Nano' è stato individuato Genny, che risulta il quarto indagato per i fatti di dicembre. Venerdì sarà interrogato dal Pm incaricato del caso: le accuse nei suoi confronti sono di tentata rapina e tentato omicidio.