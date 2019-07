Accoltellato a via Foria, Arturo si diploma con 100: "Che traguardo dopo 18 mesi di calvario"

"Proprio oggi, nel giorno del mio compleanno mi arriva uno straordinario regalo....Sono stati pubblicati gli esiti degli esami di maturità e Arturo ha portato a casa un bel 100!!! Sono veramente felice per lui perché dopo 18 mesi di puro calvario arriva un traguardo positivo e significativo! Un’iniezione di fiducia ed autostima che gli consente di guardare al futuro con ottimismo. Volevo semplicemente condividere con voi questa notizia perché so quanto lo seguiate in silenzio ma con affetto". E' il post pubblicato da Maria Luisa Iavarone, madre di Arturo, sul successo scolastico ottenuto dal figlio.

Processione

Sono state tutte confermate le condanne per gli aggressori di Arturo, il giovanissimo accoltellato a via Foria a dicembre del 2017. Il giudice Maurizio Stanziola della Corte d'Appello per i minorenni ha confermato le condanne inflitte ai tre imputati in primo grado. Restano condannati a nove anni e tre mesi di reclusione i tre giovanissimi autori dell'aggressione che scioccò la città. Rigettata la richiesta di patteggiare una pena inferiore da parte di uno dei tre imputati. Aveva chiesto di essere condannato a sette anni e otto mesi di reclusione ma il giudice non ha accordato la riduzione.