Arturo potrebbe lasciare Napoli: il 17enne ferito vive un trauma

Dopo aver rivelato di essere stata al telefono con il presidente dell'Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone, Maria Luisa Iavarone, madre del 17enne Arturo, non si ferma e continua a tenere accesi i riflettori su uno dei casi di cronaca più discussi dell'anno appena trascorso. Accoltellato con oltre venti coltellate, l'innocente Arturo ha subito lesioni non da poco ed è uscito solo nei giorni scorsi dall'ospedale, dopo tre settimane di degenza. In un'intervista all'Ansa, la madre ha dichiarato che Arturo "era deciso a provare i test d'ingresso a Medicina" ma oggi "non sa se vuole farli, perché non sa se vale la pena restare o andare fuori". Il ragazzo dovrà sottoporsi a una riabilitazione logopedica: le corde vocali sono state recise.

Una confessione che non sorprende: Arturo vive un trauma difficilmente superabile. "Fino a quando non saranno presi i responsabili non smetterò di parlare", ha dichiarato la madre lunedì.