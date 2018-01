"Arturo sta meglio, oggi torna a casa", l'annuncio della madre del 17enne accoltellato

"Oggi Arturo torna a casa, speriamo che cominci una fase da recupero, la voce è ancora molto danneggiata ma continueremo a lavorare". Con queste parole la madre di Arturo, il 17enne aggredito il 18 dicembre in via Foria con circa venti coltellate, ha annunciato le imminenti dimissioni del giovane dall'ospedale. Per il tentato omicidio resta in carcere, per ora, il quindicenne soprannominato "'O nano", anche se le indagini sembrano preannunciare sviluppi importanti.



Arturo ha ricevuto oggi la visita del Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, che ha fatto al ragazzo gli auguri per l'Epifania e di pronta guarigione. "Speriamo che l'attenzione resti alta", ha concluso la madre