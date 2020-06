Fase 3, primi arrivi da altre regioni: "Solo a Napoli tutti questi controlli"

Qualche coda, qualche minuto di attesa e un pizzico di incredulità per i controlli stringenti. E' passata così, nella stazione centrale di Napoli, la prima mattinata della fase 3, quella che sancisce la riapertura dei confini regionali. "Vengo da Roma - racconta un giovane - anche li ci sono i controlli, ma non c'è tutto questo spiegamento di forze come a Napoli".

Per i psseggeri il viaggio è stato tranquillo e in sicurezza. "Siamo stati a distanza di sicurezza e ci hanno fornito il kit con mascherina e guanti - spiega una donna - Anche se la mia famiglia è qui, ho preferito stare lontana in questi mesi e rispettare tutte le regole". Tra i viaggiatori ci sono lavoratori, emigranti che tornano in città a trovare parenti, giovani che raggiungono i fidanzati, studenti erasmus e anche qualche turista. Per tutti, l'obbligo di seguire i percorsi stabiliti da Trenitalia e incolonnarsi per la misurazione della temperatura con il termoscanner. Via libera solo per coloro che fanno registrare gradi inferiori a 37,5. Per chi, malauguratamente, dovesse presentare una temperatura maggiore sono previsti ulteriori accertamenti.