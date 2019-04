Lei lo lascia, lui la violenta e invia le foto hot ai suoi amici: arrestato

Voleva vendicarsi della fine della loro storia d'amore e così un imprenditore di Afragola avrebbe cominciato a perseguitare la sua ex - giovane madre -, a usare metodi violenti, a commettere abusi sessuali, a ricattarla e a diffondere le foto intime di lei ai suoi amici. L'uomo è stato arrestato su disposizione del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere: è accusato di stalking, violenza sessuale ed estorsione.

Le indagini, come riporta CasertaNews, sono nate dalla denuncia della vittima. L'indagato avrebbe perseguitato la donna attraverso i social network, costringendola poi a subire rapporti sessuali pretendendo i soldi che le aveva dato durante la loro relazione. Se la donna non avesse ceduto l'uomo avrebbe - come poi ha fatto - diffuso le fotografie che la ritraevano nuda.