Finisce nel sangue litigio familiare a Napoli: giovane accoltellato

Stamattina i poliziotti del commissariato Dante sono intervenuti in via Gesù e Maria, all’interno di un terraneo, per una lite in famiglia tra due fratelli.

Gli agenti hanno accertato che una ragazza era stata malmenata per futili motivi dal fratello del suo fidanzato, e che quest'ultimo aveva reagito colpendo il fratello con due coltellate alla schiena.

M.W. L.P. , capoverdiano 18enne, è stato dunque arrestato per tentato omicidio.