Quattro arresti in quattro mesi: record per un 18enne extracomunitario

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un 18enne extracomunitario per il reato di furto aggravato.I poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, poco dopo le 10.00 di ieri mattina, su segnalazione del 113 sono intervenuti in via Aniello Falcone, dove un cittadino aveva segnalato la presenza di un extracomunitario che, dopo aver infranto il finestrino di un’auto in sosta, una Citroën C3, stava rovistando all’interno.

Appena giunti gli agenti hanno notato il giovane corrispondente alla dettagliata descrizione fornita al 113, intento a rovistare all’interno di un’altra autovettura, una fiat Punto. L’uomo accortosi della Polizia ha tentato di scappare ma è stato arrestato.

All’interno dello zaino indossato dal ladro, i poliziotti hanno rinvenuto e restituito, alle ignare vittime, numerosi effetti personali e i documenti delle autovetture. L’uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale. Dai controlli effettuati, il 18enne era già stato arrestato, per il reato di furto aggravato, il 19 gennaio dagli agenti del compartimento Polfer di Napoli Centrale, lo scorso 9 dicembre per rapina impropria dai poliziotti della Questura di Como e il 13 novembre scorso era stato arrestato per furto aggravato dagli agenti della Questura di Milano.