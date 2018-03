Pianura, arrestata vedova di camorra: sorpresa con la droga in casa

Una 35enne di Pianura, vedova di Carmine Pesce ucciso in un agguato di camorra il 26 febbraio 2004, è stata sorpresa dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli a nascondere in casa 133 grammi di hashish, divisi in dosi, e 460 euro ritenuti provento di attività illecita.

La donna ha provato a far sparire le dosi gettandole dal balcone, ma il tutto è stato recuperato da militari appostati sotto al palazzo.

La 35enne è stata tratta in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e tradotta ai domiciliari.