Lite in famiglia nel cuore di Napoli: arrestato un uomo

I poliziotti del Commissariato Decumani hanno arrestato un napoletano di 38 anni, responsabile del reato di maltrattamenti e lesioni personali.

Gli agenti sono intervenuti in un appartamento di via S. Anna di Palazzo, dopo che la Sala Operativa aveva segnalato una lite in famiglia.

Appena i poliziotti sono entrati nell’abitazione, completamente a soqquadro, hanno dapprima incontrato una donna con diverse contusioni e visibilmente terrorizzata e poi il 38enne, riconosciuto quale autore del maltrattamento.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Poggioreale.