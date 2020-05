Ucciso a coltellate durante una lite in pieno giorno: fermato un uomo

E' stato fermato dai Carabinieri il presunto autore dell'accoltellamento dell'uomo di 52 anni, morto nella tarda mattinata di oggi a Napoli, al culmine di una lite sfociata nel sangue, avvenuta in strada a Marianella, all'altezza di via Nuova Dietro la vigna, pare per dissidi condominiali.

La vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono immediatamente scattate le indagini dei Carabinieri della stazione di Marianella, che hanno rapidamente individuato il presunto autore dell'accoltellamento.