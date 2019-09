"Mi hai rotto lo specchietto, voglio 100 euro": la tentata truffa finisce male

A Sant'Anastasia i carabinieri hanno arrestato un 29enne di Casalnuovo già noto alle forze dell'ordine. Per lui l'accusa è tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane aveva usato la sua auto per simulare un incidente stradale su via del Pruneto: prima accostandola per farsi sorpassare dalla "vittima", poi inseguendola. Questi, un uomo, si è spaventato e fermato, per sentirsi poi accusato di aver rotto lo specchietto della vettura del 29enne.

Il truffatore ha quindi preteso gli venissero pagati 100 euro per la riparazione, proponendo alla vittima di raggiungere un vicino bancomat. Compreso il tentativo di truffa, l'uomo ha quindi chimato i carabinieri che sono intervenuti e hanno bloccato – nonostante la sua resistenza – il 29enne. Si trova ora ai domiciliari, in attesa di processo.