Vede gli agenti e comincia a scappare a bordo treno: giovane acerrano denunciato

Nell'ambito dell'intensificarsi dei controlli della Polizia Ferroviaria a bordo dei treni e nelle stazioni, programmati nella stagione estiva, sono state impiegate 3.300 pattuglie nelle stazioni e 900 pattuglie a bordo treno; scortati 1.672 convogli ferroviari con una media di 18 treni al giorno.

Nei giorni scorsi, a fine stagione, la Squadra Investigativa del Compartimento ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane di 25 anni, originario di Acerra, per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, in viaggio su un treno regionale, alla vista degli operatori ha cercato di defilarsi ma è stato fermato e trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente.