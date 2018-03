“Sorpresa” in un vano ricavato nel balcone: pistola, cartucce e droga

A Trecase i carabinieri hanno arrestato un 30enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, già peraltro sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Colto in flagrante, l'accusa per lui è detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco clandestina.

I militari hanno perquisito il suo appartamento, trovandolo in possesso di una pistola semiautomatica calibro 9 per 21 con matricola abrasa, che teneva nascosta in un vano ricavato nel muro del balcone. Con l'arma, 41 cartucce, 10 grammi circa di cocaina in dosi e una stecchetta di hashish.