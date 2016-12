Cosparge la madre 71enne di alcool: “Dammi i soldi per la droga o ti do fuoco”

Terribile episodio a Portici. Un 43enne del posto già noto alle forze dell'ordine è stato messo in manette per tentata estorsione ai danni della madre 71enne e maltrattamenti in famiglia: le aveva gettato addosso dell'alcool.

Era da tempo che l'uomo pretendeva soldi per comprare droga. L'anziana, davanti all’ennesima richiesta di questo tipo, si è rifiutata.

Da lì la violenza: il 43enne ha preso una bottiglia di alcool e ha cosparso del liquido infiammabile la madre, minacciando di appiccare il fuoco.

Sul posto, allertati da una chiamata al 112, sono intervenuti i carabinieri che hanno subito immobilizzato l’uomo e messo in salvo la signora. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche 1,5 grammi di hashish.