Violenza al termine di una partita di Eccellenza: arrestati due tifosi del Nola

Due tifosi del Nola sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri a Maiori, all'esterno del campo San Martino, dove era terminata da poco la gara del campionato di Eccellenza tra il Costa d'Amalfi e la squadra napoletana.

Momenti di tensione - come riferisce Amalfinotizie - con protagonisti in negativo alcuni supporters della squadra ospite, hanno generato panico all'esterno dello stadio tra alcuni semplici tifosi che stavano facendo ritorno a casa.

I due, arrestati dai Carabinieri della compagnia di Amalfi e della stazione di Maiori, coordinati dal capitano Roberto Martina e dal luogotenente Giuseppe Loria, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, saranno tradotti quest'oggi a Salerno, presso il tribunale, dove è in programma il rito direttissimo con contestuale convalida dell’arresto.

Identificate circa una ventina di persone appartenenti al gruppo di tifosi al seguito del Nola, per i quali non si esclude la segnalazione alla competente Prefettura per le determinazioni del caso.