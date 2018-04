Giura fedeltà all'Isis, fermato a Licola presunto terrorista gambiano /VIDEO

Il gambiano 21enne Alagie Touray è stato messo in manette all'esterno di una moschea di Licola in un'operazione congiunta di polizia e carabinieri. Il giovane, interrogato, ha riconosciuto di aver registrato un video – girato all'interno del Centro di accoglienza per migranti di Licola – in cui giurava fedeltà ad Al Baghdadi, il califfo a capo dell'Isis.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso 21enne, i destinatari del video, al momento ignoti, gli avrebbero commissionato un attentato in zona, da realizzare scagliandosi su una folla con un'autovettura. Touray ha, però, dichiarato di non aver mai avuto la reale intenzione di dar seguito al progetto dell'attacco terroristico, del quale non erano peraltro state indicate, sull'app, né le circostanze di tempo né quelle di luogo.

In queste immagini, il procuratore capo di Napoli Giovanni Melillo e il capo della Polizia Franco Gabrielli spiegano modalità e importanza dell'operazione che ha portato al fermo del giovane del Gambia.