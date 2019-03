Combatteva per l'Isis, catturato ad Acerra 45enne terrorista algerino

Si chiama Mourad Sadaoui, 45 anni, algerino, l'uomo arrestato in mattinata ad Acerra con l'accusa di terrorismo. Dal 2003 al 2012 l'uomo è stato residente nel casertano, con regolare permesso di soggiorno. Tra il 2013 e il 2017, come certificato dall'Interpol, l'uomo combatte come foreign fighter per l'Isis, in Siria e Iraq. Era tornato in Italia nel 2017, viveva di espedienti, si aggirava tra Napoli e Caserta. Nella notte tra giovedì e venerdì agenti della Digos casertana l'hanno individuato in un casolare abbandonato ad Acerra e arrestato. E' accusato di partecipazione a organizzazione terroristica.