Tentato omicidio e rapina: 54enne in manette a Crispano

Dopo sei anni dovrà andare in carcere ad espiare la propria pena. È stato condannato per tentato omicidio e rapina un 54enne di Crispano. L'uomo è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Casoria per i fatti commessi nel 2012 nella sua abitazione di II traversa Rossini.

Si tratta di reati entrambi commessi a Firenze e per i quali è stato condannato dal tribunale locale e dovrà scontare un residuo di pena di sette anni, 10 mesi e sei giorni di reclusione. L'ordine di carcerazione è arrivato da parte della procura generale di Firenze. I fatti risalgono al 18 giugno 2012 a Firenze e furono messi a segno insieme ad altri complici. L'uomo è stato portato nel carcere di Poggioreale.