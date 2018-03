Tentato omicidio: arrestato ex giocatore del Napoli

Ha un passato da difensore del Napoli e adesso è accusato di tentato omicidio. Convalidato l'arresto ai danni dei due uomini fermati due giorni fa dopo una lite finita con l'accoltellamento di due fratelli legati ad un ras della zona. I due indagati sono Giovanni e Massimo Russo di 52 e 37 anni, zio e nipote. Quest'ultimo è stato un calciatore del Napoli nella stagione 2002-2003 e successivamente del Como, Avellino, Torres, Crotone, Paganese, Benevento e Procida.

Adesso è accusato insieme allo zio dell'accoltellamento di via Miroballo al Pendino. Per questo motivo il Gip del tribunale di Napoli ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata una lite per motivi passionali alla base dell'episodio finito nel sangue. I due uomini accoltellati sono stati operati d'urgenza al San Giovanni Bosco ed al Loreto Mare e sono sopravvissuti. Ad incastrare i due sarebbero stati i filmati delle telecamere di sorveglianza.