«Soldi per i carcerati»: 41enne in manette

Lo scorso dicembre era andato a chiedere “soldi per i carcerati” ad un commerciante di Secondigliano. Soldi per il clan chiesti senza mezze misure e con il modo di fare di chi sa di avere le “spalle coperte”. Il classico pizzo di Natale che questa volta però gli è costato caro. È finito in manette un 41enne del posto su ordine del Gip del tribunale di Napoli.

L'accusa formulata dai magistrati della Dda ai suoi danni è tentata estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso. E' accusato di aver chiesto il pizzo ad un commerciante per conto del clan della Vannella Grassi. Il 41enne è stato arrestato stamattina a via Filippo Maria Briganti dagli agenti del commissariato di Scampia. È stato condotto nel carcere di Poggioreale dove resterà in attesa dell'interrogatorio di garanzia.