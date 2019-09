Studente 18enne finisce in carcere: spacciava marijuana a due giovani

Forze congiunte nel fine settimana, per condurre controlli volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, dei carabinieri della compagnia Napoli centro, nucleo radiomobile di Napoli, reggimento Campania e gruppo per la tutela del lavoro di Napoli.

in via Due porte a Toledo è stato arrestato per spaccio A.R., uno studente 18enne del centro storico. Il giovane è stato preso mentre spacciava marijuana a due giovani di cui un minorenne, poi identificati e segnalati alla Prefettura come assuntori di droga. Il 18enne addosso aveva altri 8 grammi di marijuana e 195 euro verosimilmente provento dello spaccio. Dopo le formalità è stato tradotto in carcere.