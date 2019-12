Stalking e violenze sulle ex, arrestati due uomini

A Qualiano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari un 52enne già noto alle forze dell’ordine con l'accusa di stalking nei riguardi della sua ex moglie, così come è stato messo in manette – con simile accusa – un 56enne di Poggioreale.

Due casi di violenza sulle donne e stalking che hanno numerosi punti in comune.

Nel caso del 52enne questi non aveva accettato la relazione con l'ex moglie fosse finita. Per quasi due anni aveva continuato a presentarsi sotto casa della vittima, arrivando alla minaccia di bruciarla viva e provandole di conoscere tutto della sua vita privata. È stato arrestato e messo ai domiciliari.

Il 56enne aveva invece iniziato a pedinare l'ex compagna, arrivando a picchiarla, minacciarla ed insultarla. È stato arrestato e messo in carcere.