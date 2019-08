Finisce l'incubo di una donna: ex compagno napoletano arrestato per stalking a Milano

La loro relazione era terminata alcuni mesi fa, ma lui non voleva rassegnarsi. Al punto che la donna, 38 anni, si era vista costretta a denunciarlo alla polizia ottenendone il divieto di dimora nella sua città, Milano. Protagonista della vicenda un 50enne di Napoli, residente a Peschiera Borromeo (poco fuori Milano), già noto alle forze dell'ordine e nullafacente, che ieri all'ennesimo pedinamento è stato messo in manette dalla carabinieri.

L'arresto è avvenuto in via Mecenate, a Milano. Si era presentato a casa della vittima, seguendola poi per gran parte della mattinata, anche dopo la telefonata da lei fatta ai carabinieri. Quando i militari sono arrivati in via Mecenate hanno rintracciato l'uomo e l'hanno messo in manette.

In sede di denuncia la donna ha raccontato che lo stalking andava avanti da mesi, dalla fine della loro relazione.