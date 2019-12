Segue la sua vittima fin nel negozio in cui lavora: arrestato stalker sessantenne

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in Piazza Dante presso un’attività commerciale per una persona minacciata.

Sul posto i poliziotti hanno trovato una dipendente che ha dichiarato di essere stata avvicinata da un uomo a lei conosciuto che aveva inveito nei suoi confronti.

L’uomo, che da tempo seguiva e minacciava la donna tanto da costringerla a modificare le sue abitudini di vita, era stato più volte denunciato dalla vittima ed era già destinatario di divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati.

Poco dopo, in presenza degli agenti, l’aggressore si è nuovamente presentato presso il negozio dove ha insultato la donna per poi essere bloccato. A.D.L., 60enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori.