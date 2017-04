Erano specializzati nell'aprire cancelli per rubare auto: arrestati

I Carabinieri della stazione di Ottaviano hanno tratto in arresto tre persone, già note alle forze dell'ordine, responsabili di resistenza a pubblici ufficiali e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Si tratta di due 47enni ed un 41enne, tutti residenti in provincia di Napoli. I militari dell’Arma ne hanno sorpreso uno alle 03.30 di notte, mentre stava scavalcando la recinzione di una casa, prima di darsi alla fuga saltando su una Audi a4 a bordo della quale lo attendevano i due complici.

Dopo un inseguimento di circa 1 km, il guidatore della berlina ha perso il controllo, andando a sbattere contro il muro di un'abitazione.

Nel cofano bagagli della vettura c’era tutto l’armamentario dei ladri di auto: 7 centraline decodificate per Audi e Fiat necessarie per avviare fraudolentemente i veicoli da portar via e blocchi di accensione per vari tipi di vettura, arnesi atti allo scasso, oltre a 3 telecomandi di tre tipi per l’apertura dei cancelli automatici.