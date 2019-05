Sparatoria in piazza Nazionale, l'arrivo del presunto complice in caserma

Nel video l'arrivo in Caserma Pastrengo di Antonio del Re, ritenuto complice del fratello Armando per la sparatoria di piazza Nazionale durante la quale è rimasta ferita la piccola Noemi, 4 anni, ancora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santobono. Vittima designata dell'agguato era Salvatore Nurcaro, ancora in gravi condizioni. Il fratello di Antonio, Armando è ritenuto dagli inquirenti l'uomo che - ripreso dalle telecamere di alcuni esercizi commerciali della zona - spara e colpisce Nurcaro, poi la piccola Noemi e anche la sua nonna - ferita lievemente.