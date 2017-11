Piazza di spaccio in un appartamento, arrestati in due

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è l'accusa, in concorso, con cui sono stati messi in manette dalla polizia, a Portici, un 22enne ed un 43enne. I due gestivano una piazza di spaccio in un appartamento di vico Acampora, dove abitava il 22enne e del quale il 43enne faceva da vedetta.

Inutile il tentativo di quest'ultimo di avvisare dell'arrivo degli agenti. I due presunti spacciatori sono stati immediatamente bloccati.

Sul tavolo della cucina, in una scatola di cartone, sono state rinvenute 16 stecche di hashish per un peso di 93,50 grammi, una mezza plancia della stessa droga per un peso di 53,50 grammi, 8 bustine contenenti marijuana per un peso di 14 grammi, 5 dosi di cocaina per un peso di 1,60 grammi.

Sequestrati anche 525,40 euro in contanti, un bilancino di precisione, un coltello per il taglio della droga, bustine vuote e diversi fogli con appunti scritti a mano, probabilmente riportanti le cifre dovute da vari acquirenti. Infine, due smartphone e 6mila e 536 euro.